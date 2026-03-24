В ЦБ предложили обсудить повышение лимитов выплат по ОСАГО за вред здоровью

В Банке России предложили обсудить повышение лимита выплат по ОСАГО в случае причинения вреда жизни и здоровью. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Это (повышение лимита выплат.—“Ъ”) значительно улучшит положение пострадавших в ДТП»,— отметила госпожа Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета ЦБ за 2025 год (цитата по «РИА Новости»). Она напомнила, что сейчас лимит в случае причинения вреда здоровью в ДТП составляет 500 тыс. руб. По мнению главы регулятора, этой суммы недостаточно, так как с тех пор, как создавалось ОСАГО, «утекло много воды».

По закону об ОСАГО возмещение вреда, причиненного автомобилю, возможно в виде страховой выплаты или организации ремонта (возмещение причиненного вреда в натуре). В обоих вариантах размер компенсации не может превышать лимит в 400 тыс. руб., а в случае причинения вреда здоровью — 500 тыс. руб. С 9 декабря Банк России также расширил тарифный коридор по ОСАГО в обе стороны почти для всех видов транспорта на 15%, а для мотоциклов — на 40%.