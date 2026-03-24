Набиуллина раскрыла объем инвестиций россиян в финансовые инструменты

Инвестиции россиян в финансовые инструменты достигли в 2025 году 4,1 трлн руб. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Речь идет о покупке акций, облигаций, участии в программе долгосрочного сбережения и пенсионных накоплениях.

«Это почти половина роста депозитов населения банков за 2025 год»,— сказала Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2025 год (трансляция велась на сайте нижней палаты парламента). Глава ЦБ указала на рост количества вложений россиян в финансовые инструменты.

По итогам 2025 года инвестиции в основной капитал в России сократились впервые за пять лет. Их объем уменьшился на 2,3% в реальном выражении после роста на 8,4% в 2024 году и 9,8% в 2023 году.

