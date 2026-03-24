В Михайловске три школы отправят на дистант из-за отключения воды

В Михайловске Шпаковского округа Ставропольского края власти переводят три школы на дистанционный режим и закрывают семь детских садов 25 марта 2026 года. Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов подтвердил ситуацию в официальных каналах.

Подача воды ограничится с 9:00 до 18:00 на ключевых улицах и микрорайонах города — Ленина, Демидова, Шпака, в микрорайонах Гармония, Адмирал и Центральный. Родители получат уведомления заранее, а школьники перейдут на онлайн-уроки, чтобы избежать перебоев с санитарией.

Аварийные работы на водопроводе вынудят ресурсоснабжающую организацию временно перекрыть трубы, затронув около 570 абонентов, включая образовательные учреждения. Школы №1, №5 и №24 полностью перейдут на дистант: в первой смене учится 850 учеников, во второй — 720, по данным муниципальных отчетов. Детские сады №1, №6, №15, №20, №25 и №29 не примут 1450 воспитанников — это 62% от общего числа мест в зоне отключения.

Михайловск, спутник Ставрополя и самый быстрорастущий город в РФ, регулярно сталкивается с подобными авариями на сетях. В январе 2026 года на улице Октябрьской прорыв оставил без воды те же школы №1 и №24, а также сады №1 и №25 — тогда бригада устранила течь за шесть часов. Такие ЧП подчеркивают износ инфраструктуры: средний возраст труб в Михайловске — 35 лет, а за 2025 год провели ремонт на 12 км сетей при плане в 18 км. Заложенный еще в советские времена запас мощностей давно исчерпан. Жители выражают недовольство в социальных сетях: 65% постов требуют системных решений.

Ресурсники обещают завершить работы к 18:00 25 марта и возобновить полную подачу воды ночью. Родителям рекомендуют заранее запастись водой для гигиены.

Станислав Маслаков