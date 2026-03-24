Один человек погиб и шесть пострадали при ударе ВСУ в Курской области

Село Гламаздино Хомутовского района Курской области подверглось атаке ВСУ. Погиб один человек, еще шестеро ранены. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

По словам господина Хинштейна, на место ЧП уже выехали оперативные службы. Губернатор заверил, что держит ситуацию под контролем.

С 8:00 до 14:00 мск над Россией сбиты 20 беспилотников ВСУ. Из них — два над Курской областью, заявили в Минобороны.