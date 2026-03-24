ФСБР поднимет призовые на ведущих внутренних турнирах

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) намерена увеличить размер призового фонда основных чемпионатов страны до 50 млн руб. Об этом было объявлено на заседании исполкома организации, которое прошло 24 марта в Москве.

На заседании, которое стало первым после назначения Умара Кремлева на пост председателя попечительского совета организации, обсуждались основные направления работы ФСБР в ближайшее время. Должность руководителя федерации будет переименована из «президента» в «председателя». Попечительский совет, у которого вскоре появятся новые полномочия, получит название «наблюдательный».

Также отмечается, что генеральным спонсором федерации станет компания «Рольф». Помимо денежных выплат, за победу на чемпионатах мира российские борцы будут получать автомобили.

«Я не пришел командовать борьбой — здесь есть кому управлять. Моя задача — поддержать тренеров, спортсменов и всех, кто вовлечен в борьбу, чтобы она развивалась еще сильнее»,— сказал Умар Кремлев. Глава ФСБР Михаил Мамиашвили поблагодарил его за «включение в работу федерации».

Арнольд Кабанов