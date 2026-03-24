Иск к экс-замгубернатора Кубани Миньковой заслушают в закрытом режиме

В Краснодаре начался процесс по иску Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества Анны Миньковой, которая до октября 2025 года занимала должность заместителя губернатора Краснодарского края. Заседания будут проходить без публики, сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда.

Сегодня же суд продлил до 27 июня меру пресечения госпоже Миньковой, которая находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве. Об этом «Ъ» рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Кубани Мария Пирогова.

На первом заседании в процессе по иску Генпрокуратуры присутствовали сама Анна Минькова, ее мама, бывший муж и взрослый сын. Представитель ответчицы заявил ходатайство о закрытии процесса, сославшись на интересы несовершеннолетних детей госпожи Миньковой. Прокуратура не возражала. В итоге суд вынес решение о рассмотрении дела без присутствия в зале публики, в том числе журналистов.

Иск Генпрокуратуры об изъятии в казну имущества экс-вице-губернатора и ее близких был подан в суд 13 февраля текущего года. Надзор предполагает, что чиновница приобрела активы стоимостью 338 млн руб. на коррупционные доходы. В иске упоминаются три квартиры и дом в Краснодаре, два дома в Тимашевском районе Краснодарского края, земельные участки, часть коммерческого помещения в Краснодаре, а также автомобиль Skoda Yeti. В Генпрокуратуре считают, что стоимость имущества значительно превышала легальные доходы вице-губернатора.

Анна Перова, Краснодар