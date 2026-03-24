НАСА построит лунную базу вместо орбитальной станции

24 марта глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джаред Айзекман заявил, что его ведомство откажется от планов по развертыванию космической станции на лунной орбите. Вместо этого НАСА использует компоненты станции для строительства базы на поверхности Луны. Как отмечает агентство Reuters, это станет лишь частью целого ряда изменений, которые новый руководитель вносит в лунную программу агентства.

Фото: Joe Skipper / Reuters

В настоящее время НАСА готовится к запуску тяжелой ракеты-носителя SLS, которая должна отправить на траекторию облета спутника Земли корабль миссии Artemis II. Полет является первым пилотируемым стартом в рамках инициированной во время первого президентского срока Дональда Трампа программы «Артемида» по возвращению на Луну.

Евгений Хвостик