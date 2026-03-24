Воронежский кинотеатр «Родина» отремонтирует местный подрядчик за 537 млн

В Воронежской области нашли подрядчика для масштабной реконструкции кинотеатра «Родина» на проспекте Революции в Павловске. Им стал единственный участник конкурса — местное ООО «Дон-строй». Контракт с компанией заключили за 535 млн при начальной цене 537,2 млн руб. Информация об этом была опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Проект реконструкции кинотеатра «Родина» в Павловске разработан институтом «Гипрокоммундортранс» (ГКДТ). Он получил положительное заключение госэкспертизы в 2022 году. В существующей части здания разместят кинозал на 420 мест, киноаппаратную, административные и хозяйственные помещения. К нему пристроят еще одно трехэтажное строение. На первом этаже второго здания расположатся вестибюль, гардероб, касса, фойе, буфет и комната отдыха для персонала. На втором этаже предусмотрены зрительный зал на 98 мест, фойе, дополнительный буфет и помещение киномеханика. Третий этаж отдадут под проекционную для зрительного зала, кабинет системного администратора и санитарно-бытовые помещения для персонала. Также проектом предусмотрена гардеробная для посетителей на 180 мест с ячейками для хранения сумок. Завершить реконструкцию необходимо до 1 декабря 2027 года.

По данным Rusprofile, ООО «Дон-строй» зарегистрировано в городе Павловске Воронежской области в августе 2010 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Гендиректором и единственным учредителем является Владимир Калинин. Выручка компании в 2024 году составила 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 20 млн руб.

После реконструкции кинотеатр «Родина» будет работать ежедневно с 8:00 до 2:00. Прилегающую территорию благоустроят для прогулок перед сеансами.

Подрядчика на реконструкцию определили со второй попытки. Первые торги, объявленные 14 февраля, должны были состояться 3 марта. Однако 20 февраля на портале госзакупок появилось извещение об отмене процедуры. Начальная цена контракта составляла 381,3 млн руб.

Кабира Гасанова