Кинотеатр «Родина» в воронежском Павловске подорожал до полумиллиарда

В Воронежской области не смогли найти подрядчика для масштабной реконструкции кинотеатра «Родина» на проспекте Революции в Павловске за 381,3 млн руб. и опубликовали новые торги с начальной максимальной ценой контракта в 537,2 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Изначально торги, опубликованные 14 февраля, предполагалось провести 3 марта. Но уже спустя неделю, 20 числа, на госзакупках появилось извещение об отмене определения поставщика. Теперь подрядчикам предлагается большая сумма, заявки принимаются до 13 марта.

Как ранее уточнялось, выполнить все четыре этапа работ требуется до 1 декабря 2027 года. Источниками финансирования в проекте контракта указаны средства федерального бюджета, областная казна, бюджет Павловского района и внебюджетные источники.

Проект реконструкции кинотеатра «Родина» в Павловске разработал институт «Гипрокоммундортранс» (ГКДТ), положительное заключение госэкспертизы было получено в 2022 году. По проекту в существующей части кинотеатра разместят кинозал на 420 мест, киноаппаратную, административные и хозяйственные помещения. К обновленному зданию пристроят еще одно трехэтажное строение. В этой части на первом этаже расположат, в частности, вестибюль, гардероб, кассу, фойе, буфет, комнату отдыха для персонала. На втором этаже будет зрительный зал на 98 мест и фойе, а также еще один буфет, помещение киномеханика. На третьем этаже разместят проекционную зрительного зала, кабинет системного администратора и санитарно-бытовые помещения для персонала. Проектом предусмотрена гардеробная для посетителей на 180 мест с ячейками для хранения сумок.

Кинотеатр «Родина» в Павловске впервые открыл двери 6 ноября 1981 года. Тогда он вмещал 601 зрительское кресло. Сейчас в кинотеатре — 494 места. Разговоры о реконструкции здания ведутся с середины 2010-х годов. Планируется, что после завершения работ кинотеатр «Родина» будет работать 18 часов в сутки (с 8:00 до 2:00) без выходных 365 дней в году. Прилегающую территорию благоустроят для прогулок перед сеансами.

Анна Швечикова