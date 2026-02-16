Кинотеатр «Родина» в воронежском Павловске отремонтируют за 381 млн

В Воронежской области начали искать подрядчика для масштабной реконструкции кинотеатра «Родина» на проспекте Революции в Павловске. Начальная цена контракта составляет 381,3 млн руб. Выполнить все четыре этапа работ требуется до 1 декабря 2027 года. Информация об этом была опубликована на портале госзакупок.

Источниками финансирования в проекте контракта указаны средства федерального бюджета, областная казна, бюджет Павловского района и внебюджетные источники. Основной объем средств — 320,3 млн руб.— подрядчику перечислят в 2026 году. Заявки на участие в торгах будут принимать до 3 марта. Итоги аукциона подведут 6 марта.

Проект реконструкции кинотеатра «Родина» в Павловске разработал институт «Гипрокоммундортранс» (ГКДТ), положительное заключение госэкспертизы было получено в 2022 году. По проекту в существующей части кинотеатра разместят кинозал на 420 мест, киноаппаратную, административные и хозяйственные помещения. К обновленному зданию пристроят еще одно трехэтажное строение. В этой части на первом этаже расположат, в частности, вестибюль, гардероб, кассу, фойе, буфет, комнату отдыха для персонала. На втором этаже будет зрительный зал на 98 мест и фойе, а также еще один буфет, помещение киномеханика. На третьем этаже разместят проекционную зрительного зала, кабинет системного администратора и санитарно-бытовые помещения для персонала. Проектом предусмотрена гардеробная для посетителей на 180 мест с ячейками для хранения сумок.

Кинотеатр «Родина» в Павловске впервые открыл двери 6 ноября 1981 года. Тогда он вмещал 601 зрительское кресло. Сейчас в кинотеатре — 494 места. Разговоры о реконструкции здания ведутся с середины 2010-х годов.

Планируется, что после реконструкции кинотеатр «Родина» будет работать 18 часов в сутки (с 8:00 до 2:00) без выходных 365 дней в году. Прилегающую территорию благоустроят для прогулок перед сеансами.

Денис Данилов