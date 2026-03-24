QatarEnergy объявила форс-мажор по поставкам СПГ

Компания QatarEnergy объявила форс-мажор по некоторым из долгосрочных контрактов на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в Италию, Бельгию, Южную Корею и Китай, сообщает Reuters. Ранее о таких планах предупреждал гендиректор QatarEnergy и министр по вопросам энергетики Саад бен Шарида аль-Кааби.

20 марта господин аль-Кааби заявил, что из-за ударов Ирана Катар потерял 17% экспортных мощностей страны по СПГ. Ущерб QatarEnergy он оценил в $20 млрд. По словам министра, атаки повредили две из 14 линий по производству СПГ Катара, а также один из двух заводов по переработке газа в жидкое топливо.

Он отметил, что ремонтные работы займут около трех-пяти лет, что приведет к отказу от производства 12,8 млн т СПГ ежегодно. Ущерб QatarEnergy оценивается в $20 млрд за год.

2 марта Иран нанес удар по промышленному комплексу Рас-Лаффан в Катаре — крупнейшему в мире предприятию по производству СПГ. После этого QatarEnergy остановила производство. 18 и 19 марта комплекс подвергся повторным ударам.