В Сочи и Сириусе 25 марта ожидается густой туман

В Сочи и на федеральной территории «Сириус» 25 марта ожидается ухудшение погодных условий, связанное с образованием тумана. По данным метеорологических служб, плотная дымка может наблюдаться в течение суток, снижая видимость на отдельных участках, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Власти курорта рекомендуют жителям и гостям учитывать погодные риски и соблюдать меры предосторожности, особенно при управлении транспортом. Ограниченная видимость может повлиять на дорожную обстановку, увеличивая вероятность затруднений движения, уточнили в пресс-службе администрации курорта.

Синоптическая ситуация развивается на фоне аномально теплой погоды, установившейся на юге страны. Ранее в горном кластере курорта, включая Красную Поляну, был зафиксирован температурный максимум для середины марта. Показатели превысили предыдущие значения, что свидетельствует о нестандартных климатических условиях текущего сезона.

В ближайшие дни температурный режим в регионе останется выше средних многолетних значений. По информации гидрометеорологических служб, среднесуточные показатели на юге России превышают норму на 5–7 градусов, а в отдельных районах отклонения достигают 10 градусов.

На территории Краснодарского края ночные температуры в период с 25 по 27 марта будут колебаться в диапазоне от 0 до +11 градусов в зависимости от района, дневные — от +11 до +19. Осадки прогнозируются локально, преимущественно в виде кратковременных дождей. При этом вероятность образования туманов сохранится и в утренние часы последующих дней.

Мария Удовик