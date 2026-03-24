В Сочи тестируют «умные» укрытия с автоматическим доступом

В Сочи проводят тестирование системы «Умный дом», предназначенной для ускорения доступа в укрытия при срабатывании сигналов оповещения. Пилотный проект реализуется в одном из подвальных помещений многоквартирного дома в Лазаревском районе курорта, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Согласно заявленным параметрам, при включении сигнала «Внимание всем» двери в укрытие открываются автоматически. Это позволяет минимизировать влияние человеческого фактора и сократить время, необходимое для эвакуации жителей. Технология проходит испытания, по итогам которых будет оценена ее надежность и возможность дальнейшего масштабирования.

Параллельно в городе ведется системная работа по подготовке подвальных помещений многоквартирных домов. Управляющие компании, представители территориальных общественных самоуправлений и жители проводят расчистку и приведение пространств в нормативное состояние. Особое внимание уделяется санитарным условиям, освещению и общей пригодности помещений для временного размещения людей.

Как уточняют в администрации, в Лазаревском районе уже подготовлено 120 заглубленных помещений. Они обеспечены базовой инфраструктурой, включая освещение, места для размещения и запас питьевой воды.

В целом на территории Сочи формируется единая система использования укрытий. В нее входят более 1,2 тыс. объектов, которые могут быть задействованы в случае необходимости. Среди них — подвалы жилых домов, цокольные этажи, подземные парковки и переходы.

Внедрение цифровых решений рассматривается как один из этапов повышения эффективности этой системы. Ожидается, что автоматизация процессов позволит обеспечить более оперативное реагирование в условиях чрезвычайных ситуаций и повысить уровень безопасности жителей.

Мария Удовик