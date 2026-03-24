Искусство в массы

В середине марта испанская массмаркет-марка Zara объявила о начале сотрудничество с дизайнером Джоном Гальяно. Стороны заключили контракт на два года, в рамках которого модельер будет работать над созданием сезонных коллекций — первую линейку обещают представить уже в сентябре 2026 года. Илья Петрук о том, нужен ли Гальяно Zara и наоборот.

Контракт с Джоном Гальяно не первая попытка испанского ритейлера работать с «большими» дизайнерами, но до этого все ограничивалось разовыми коллаборациями (например, со Стефано Пилати). Однако подписание Гальяно — это полноценный «наем», если можно так выразиться. Своего рода Zara получила креативного директора с громким именем.

Джон Гальяно

Позиция испанцев понятна: они уже давно стали своего рода мемом в модной индустрии. Схему их успеха можно назвать беспроигрышной: отследить главные тренды стритстайла и недель моды, немного их видоизменить (хотя зачастую не требовалось и этого) — и вынести в массы. Тренды быстро расходятся и становятся популярными, но запрос массового потребителя не в конкретном бренде или даже высокой моде, а в том, чтобы выглядеть «как надо». Тут ему и помогает Zara: предоставляет вещи как будто с подиумов за щадящий ценник.

Скорее всего, бренд хочет уйти от этих ассоциаций — сами владельцы марки говорят о том, что контракт с Гальяно должен помочь Zara выйти на рынок премиальных брендов и высокой моды.

Но зачем Zara нужна Гальяно? В его портфолио — Givenchy, Dior, собственный бренд. С 2015 по 2024 год он был креативным директором Maison Margiela, последнюю коллекцию для которого многие до сих пор вспоминают с теплом. Скорее всего, все банально и просто — это грамотное финансовое решение. Сам дизайнер говорит, что будет работать с архивами Zara и представлять собственное видение на платформе бренда. Однако архивы Zara — это переработанные тренды и конкретные идеи больших модных домов.

С другой стороны, это своего рода вызов. Если у Гальяно получится сделать уникальный и узнаваемый продукт на базе массмаркет-бренда, это может повторить успех Uniqlo с их дизайнерскими коллекциями. В мир высокой моды японцы таким образом не попали, но стали гарантией качества — и если то же самое получится у Zara, проект можно будет считать успешным.

Илья Петрук