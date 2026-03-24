В Чехии задержано 47 человек по делу о договорных футбольных матчах

Чешская полиция задержала 47 человек, подозреваемых в противоправном влиянии на результаты футбольных матчей, сообщило интернет-издание iSport. Список находящихся под следствием опубликовала Футбольная ассоциация Чешской Республики (FACR). Комиссия по этике национальной федерации продолжает дисциплинарное разбирательство.

В перечень попали судьи, игроки, сотрудники, владельцы и инвесторы клубов. Расследование коснулось и одной команды высшего дивизиона — «Карвины», а точнее ее игроков Самуэля Шигута и Матея Хибле, а также мэра одноименного города Яна Вольфа.

Председатель комитета по этике FACR Мартин Холуб на внеочередной пресс-конференции заявил, что большинство фигурантов подозреваются в совершении ставок на результаты матчей с целью обогащения, однако есть и несколько эпизодов, где речь идет о коррупции. «Мы сделаем все, чтобы букмекерская мафия исчезла из Чехии, а ее организаторы были наказаны», — добавил глава FACR Давид Трунда.

Арнольд Кабанов