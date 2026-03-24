На Кубани на 5,8% выросло количество тяжких преступлений среди несовершеннолетних

За два месяца 2026 года в Краснодарском крае на 5,8% увеличилось количество тяжких преступлений, совершенных детьми и подростками до 18 лет. Как сообщили «Ъ-Кубань» в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в целом по итогам 2025 года число таких преступлений сократилось на 13,5% по сравнению с 2024 годом.

В 2025 году несовершеннолетние в Краснодарском крае совершили 140 тяжких преступлений, 117 из них носят имущественный характер. Среди наиболее частых тяжких преступлений выделяют кражи, разбои, грабежи и угоны автомобилей.

«Анализируя прошлые годы, количество тяжких преступлений имущественного характера, совершенных подростками, составляет 50% от количества всех тяжких преступлений несовершеннолетних»,— заявили в ГУ МВД Краснодарского края.

По данным полиции Кубани, на территории региона на протяжении пяти последних лет сохраняется положительная динамика общего снижения количества тяжких преступлений среди несовершеннолетних. В 2020 году в крае было зарегистрировано 204 таких преступления.

София Моисеенко