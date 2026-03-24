Футболист Холанн подарил родному муниципалитету самую дорогую книгу в Норвегии

Нападающий сборной Норвегии и английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн приобрел самую дорогую норвежскую книгу и передал ее родному муниципалитету. Об этом сообщает Stavanger Aftenblad.

В декабре 2025 года он и его отец Альф-Инге Холанн, который также играл за национальную команду, купили экземпляр «Королевских саг» Снорре Стурласона, изданный в 1594 году. Книга была приобретена за 1,3 млн норвежских крон (около $135 тысяч). Издание будет храниться в библиотеке муниципалитета Тиме, где оно будет доступно для всех желающих.

«Я никогда не был большим любителем чтения. Но хочу, чтобы книга всегда была доступна, чтобы вы могли читать о тех, кто родом из моего региона»,— приводит слова футболиста Stavanger Aftenblad.

Эрлингу Холанну 25 лет. Он выступает за «Манчестер-Сити» с 2022 года. В составе клуба футболист стал двукратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов. Форвард является лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии — на его счету 55 голов в 48 матчах.

Таисия Орлова