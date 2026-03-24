Минприроды Ставрополья проверит загрязнение Калауса и Егорлыка

Специалисты Минприроды Ставропольского края отобрали пробы воды из рек Калаус и Егорлык, чтобы оценить их экологическое состояние, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минприроды СК Фото: минприроды СК

Они собрали 11 образцов в контрольных точках бассейнов этих рек, которые относятся к Западно-Каспийскому и Донскому округам. Лаборатория проанализирует образцы по 25 показателям загрязняющих веществ, включая нефтепродукты, нитриты, стронций и сульфат-ионы.

Региональный центр государственного экологического мониторинга проводит такие проверки регулярно, чтобы отслеживать качество поверхностных вод. Реки Калаус и Егорлык протекают по Ставропольской возвышенности, которая служит водоразделом между Каспийским и Азовским морями, и часто страдают от антропогенной нагрузки. В прошлом Калаус регулярно признавали самой загрязненной рекой края: в 2009 году среднее течение относили к IV классу чистоты — «загрязненная вода», а специалисты дважды фиксировали превышение нитритов. Егорлык тоже показывал плохое качество, особенно в сравнении с чистыми водоемами вроде Сенгилеевского водохранилища, где вода соответствует II классу.

Причины загрязнения кроются в стоках промышленных предприятий, хозяйственно-бытовых и ливневых сбросах, а также в сельскохозяйственной деятельности. Ранее в малых реках вроде Мамайки, Ташлы и Горькой, прилегающих к Калаусу, зафиксировали 14 случаев высокого химического загрязнения за год. В 2020 году мониторинг этих бассейнов охватил 20 стационарных гидрохимических створам, включая Невинномысский канал. Недавние данные за 2025 год фиксируют улучшение: концентрации нефтепродуктов, стронция и сульфатов снизились, что благотворно сказывается на ихтиофауне. Однако глубокая очистка требуется многим рекам края, включая Куму и Подкумок.

По итогам анализа эксперты выдадут оценку уровня загрязнения и предложат меры. Ставрополье входит в число регионов с благоприятной экологической ситуацией, но Калаус и Егорлык требуют внимания из-за исторически сложившихся проблем.

Станислав Маслаков