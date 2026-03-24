Власти свернули проект КРТ за 2,5 млрд рублей в Курске

Правительство Курской области признало утратившим силу принятое в сентябре 2022 года распоряжение обладминистрации о комплексном развитии незастроенной территории (КРТ) в Курске в границах улиц Менделеева, Юности, а также 1-го и 2-го Промышленных переулков. Соответствующее распоряжение было подписано замгубернатора Александром Чепиком и опубликовано на сайте облправительства.

Распоряжение вступило в силу со вчерашнего дня. Причины такого решения в тексте документа не раскрываются.

В августе 2023 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что в рамках КРТ в Курске планируют построить более 117 тыс. кв. м жилья. Здания планировалось возводить на трех участках: 50,2 тыс. кв. м на улице Дубровинского, на улице Агрегатной — 45,4 тыс. кв. м, в Промышленном переулке — 22 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что на территории между улицей Менделеева и 1-м Промышленным переулком в Курске в рамках реализации программы КРТ планировалось переселить 860 человек и организовать 254 машино-места. Стоимость проекта, как говорил экс-губернатор Роман Старовойт, могла составить 2,5 млрд руб., 300 млн руб. из которых пошли бы на строительство коммунальной и социальной инфраструктуры. Также вторым этапом могло пойти расселение расположенных рядом ветхих домов.

Для реализации проекта в облправительстве планировали «срочно пересмотреть» планы по реконструкции ТЭЦ-1 в микрорайоне Волокно, без которой там нельзя строить жилье из-за отсутствия подачи тепла.

Егор Якимов