Защитник «Зенита» Игорь Дивеев пропустит сбор сборной России по медпоказаниям

Защитник петербургского «Зенита» Игорь Дивеев не примет участия в мартовском сборе сборной России по медицинским показаниям. Об этом футболист сообщил в своих соцсетях.

Игрок команды «Зенит» Игорь Дивеев (справа) во время матча

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Игрок команды «Зенит» Игорь Дивеев (справа) во время матча

По словам Игоря Дивеева, после недавней простуды у него начались осложнения в виде синусита, сопровождающегося головными болями и заложенностью носа.

«Вместе с медицинским штабом сборной мы приняли решение, что для меня сейчас будет лучше продолжить восстановление под наблюдением клубных врачей, чтобы быть в полной готовности к апрельским играм чемпионата»,— написал спортсмен.

Ранее Игорь Дивеев вошел в число трех футболистов «Зенита», вызванных на первый тренировочный сбор сборной России в 2026 году. Вместе с ним приглашение в национальную команду получили Денис Адамов и Максим Глушенков.

В рамках ближайшего сбора сборная России должна провести два товарищеских матча: 27 марта — с Никарагуа в Краснодаре и 31 марта — с Мали в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Артемий Чулков