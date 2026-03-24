СПЧ обратился к омбудсмену Польши по поводу экстрадиции археолога Бутягина

Российский Совет по правам человека обратился к уполномоченному по правам человека в Польше Марчину Венцеку по поводу решения экстрадировать российского ученого Александра Бутягина на Украину. Об этом сообщила член СПЧ Марина Ахмедова.

Александр Бутнягин (в центре)

«У нас есть все основания считать, что над задержанным в Польше российским ученым, который совсем скоро может быть экстрадирован на Украину по запросу киевского режима, нависла реальная угроза пыток в тюрьме»,— написала госпожа Ахмедова в Telegram-канале.

Александр Бутягин — археолог из Санкт-Петербурга и сотрудник Государственного Эрмитажа. Ученого задержали в Варшаве в декабре 2025 года, когда он направлялся из Нидерландов на Балканы. Украина заочно предъявила ему обвинение из-за раскопок в Крыму после 2014 года.

Украинская сторона утверждает, что раскопки, в которых участвовал Александр Бутягин, не были согласованы с Киевом и повредили объект культурного наследия. Ущерб Украина оценивает в 369 млн руб. Суд в Варшаве удовлетворил запрос об экстрадиции Александра Бутягина 18 марта.

