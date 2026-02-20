В Воронеже возродят городское отделение «Единой России»

В воронежском региональном отделении «Единой России» (ЕР) прошел президиум политсовета. Как сообщили в партии, на нем было принято решение создать в областном центре городское отделение.

Секретарь отделения и губернатор Александр Гусев объяснил, что это необходимо для приведения структуры партии в городе в соответствие с уставом ЕР. По словам главы региона, этот шаг способствует «формированию единого координирующего центра» в миллионном городе, в том числе в период избирательных кампаний. На заседании президиума политсовета также были назначены заместители секретаря. Первым замом стал зампред облдумы и глава фракции ЕР в парламенте Виктор Логвинов. Еще двумя заместителями назначены вице-губернатор Воронежской области Дмитрий Маслов и руководитель региональной общественной приемной партии и депутат облдумы Марина Андрейчук.

В 2021 году в Воронеже уже создавали городское отделение ЕР, которое возглавил на тот момент мэр Вадим Кстенин. Ячейка просуществовала примерно год, после чего была упразднена. Вадим Кстенин покинул пост мэра в 2024 году, его сменил Сергей Петрин.

Сергей Толмачев