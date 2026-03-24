Сергей Гамаюнов возглавит нижегородскую облбольницу вместо Сергея Богданова

Главный специалист-онколог областного минздрава, доктор медицинских наук Сергей Гамаюнов возглавит Нижегородскую областную клиническую больницу имени Н.А. Семашко вместо Сергея Богданова. Он приступит к обязанностям 25 марта, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем канале.

Новый главврач Нижегородской областной больницы имени Семашко Сергей Гамаюнов

Фото: Правительство Нижегородской области

Прежний руководитель облбольницы Сергей Богданов возглавит городскую клиническую больницу №5 Нижнего Новгорода. А прежний главврач этой больницы Николай Родин станет новым главврачом больницы №33 Нижнего Новгорода.

Как писал «Ъ-Приволжье», предыдущий руководитель больницы №33 Павел Зубеев стал фигурантом уголовного дела.

Глеб Никитин добавил, что Сергей Гамаюнов сохранит должность руководителя Областного онкологического диспансера. Больница имени Семашко и онкодиспансер войдут в проект «Город здоровья».

