Сергей Гамаюнов возглавит нижегородскую облбольницу вместо Сергея Богданова
Главный специалист-онколог областного минздрава, доктор медицинских наук Сергей Гамаюнов возглавит Нижегородскую областную клиническую больницу имени Н.А. Семашко вместо Сергея Богданова. Он приступит к обязанностям 25 марта, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем канале.
Фото: Правительство Нижегородской области
Прежний руководитель облбольницы Сергей Богданов возглавит городскую клиническую больницу №5 Нижнего Новгорода. А прежний главврач этой больницы Николай Родин станет новым главврачом больницы №33 Нижнего Новгорода.
Как писал «Ъ-Приволжье», предыдущий руководитель больницы №33 Павел Зубеев стал фигурантом уголовного дела.
Глеб Никитин добавил, что Сергей Гамаюнов сохранит должность руководителя Областного онкологического диспансера. Больница имени Семашко и онкодиспансер войдут в проект «Город здоровья».