К доктору пришли за зарплатой

В Нижнем Новгороде суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте заведующей офтальмологическим отделением 33-й больницы Татьяны Соколовой. По версии следствия, дочь главного врача больницы Павла Зубеева похитила 1,8 млн руб. в качестве необоснованного получения зарплаты за неотработанные часы. Татьяна Соколова заявила, что ничего не похищала, а следователь ошибочно посчитал ее доходы, включив премии и бонусы от платных операций. Тем не менее суд согласился со следователем МВД, что хирург-офтальмолог, будучи на свободе, может попытаться сбежать или повлиять на свидетелей. Защита предполагает, что медика арестовали для давления на отца-главврача, который также проходит по делу в качестве подозреваемого. Сама обвиняемая сообщила о политической подоплеке ее уголовного дела.

Завотделением больницы №33 Татьяна Соколова во время суда

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Завотделением больницы №33 Татьяна Соколова во время суда

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Суд Нижегородского района Нижнего Новгорода 11 февраля принял решение арестовать врача Татьяну Соколову, задержанную днем ранее по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Она заведует офтальмологическим отделением регионального эндокринологического центра на базе городской больницы №33, а также является главврачом частной клиники «Центр охраны зрения». Отец обвиняемой, и. о. главврача 33-й больницы Павел Зубеев также задерживался в качестве подозреваемого по этому делу, но 70-летнему управленцу стало плохо, его госпитализировали из-за проблем с сердцем. Пока проведение с ним следственных действий невозможно.

Дочь главврача обвинили в том, что в больнице, возглавляемой ее отцом, ей необоснованно выплатили часть зарплаты. «Соколова совершила тяжкое преступление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Являясь заведующей офтальмологическим отделением, она организовала начисление зарплаты за якобы 2560 часов отработанного времени на общую сумму более 10 млн руб. при ее реальной занятости не более 774 часов»,— сообщил в суде следователь следственной части областного управления МВД Антон Филягин.

Следствие считает, что за счет неправомерных выплат за неотработанные часы завотделением могла похитить порядка 1,8 млн руб.

Ходатайство об аресте Татьяны Соколовой следователь обосновал тем, что она может скрыться, повлиять на свидетелей из числа медперсонала больницы и уничтожить еще не обнаруженные улики. Расследование в самом начале, в нем могут появиться и другие фигуранты и дополнительные эпизоды преступлений, добавил следователь. Потерпевшим он признал минздрав Нижегородской области, представитель министерства в суд не явился.

Татьяна Соколова вину не признала. Ее адвокат Максим Шульпин заявил, что следствие напутало в расчетах, не различая сдельную и повременную оплату труда. Он попросил арифметически обосновать инкриминируемую врачу сумму ущерба. По словам адвоката, следователь «просто посчитал общую сумму с учетом премий за операции». Часть этих операций была платной, но врач разработала и внедрила механизм ОМС в отделении 33-й больницы. Защита считает, что необходимо разделять доходы Татьяны Соколовой, не смешивая премии и бонусы с окладной частью в госбольнице. По версии адвоката, по часовой ставке за оклад заведующей отделением могли переплатить не более 60,5 тыс. руб. и это никак не бьется с данными следствия об особо крупном ущербе.

Антон Филягин не стал углубляться в методику подсчета ущерба, отметив, что Татьяне Соколовой суть обвинения понятна, и она за это расписалась. Адвокат настаивал, что из трех уже допрошенных свидетелей двое фактически отказались от дачи показаний, но следователь МВД это опровергал.

Сама Татьяна Соколова пояснила, что ее доход рассчитан неправильно: «Я не преступник, я просто доктор и хороший хирург. Очень много оперирую и не имею никакого отношения к тем людям, с которыми сегодня вместе провела ночь в камере».

Обвиняемая заявила о готовности содействовать следствию и напомнила, что у нее есть несовершеннолетняя дочь. Татьяна Соколова считает, что ее задержание и уголовное дело имеют политическую подоплеку. Она считает, что ситуация направлена против ее отца. После этого обвиняемая попросила отпустить ее под домашний арест, который она готова отбывать в своей квартире с мужем и детьми.

Прокуратура поддержала следствие во мнении, что обвиняемая по тяжкому преступлению, будучи на свободе, может сбежать или воспрепятствовать расследованию. Поэтому ее надо изолировать от общества. Судья Никита Малышев необычно долго для подобных заседаний по избранию меры пресечения размышлял в совещательной комнате, выйдя из которой огласил решение в пользу следствия.

Татьяну Соколову арестовали до 2 апреля включительно. Максим Шульпин пообещал обжаловать решение об аресте в областном суде. Адвокат допустил, что поводом для уголовного дела могло быть желание снять Павла Зубеева с руководства больницей №33 против его воли. Павел Зубеев руководит больницей больше 20 лет, последний год — в статусе и.о. главврача.

Нижегородский минздрав формально согласился с тем, что ущерб бюджету медучреждения все-таки был нанесен.

Роман Кряжев