КХЛ отчиталась о росте числа зрителей

За регулярным чемпионатом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2025/26 следили 2,4 млн подписчиков сервиса «Яндекс Плюс». Об этом сообщила пресс-служба лиги.

По сравнению с прошлогодним первенством, этот показатель вырос в 1,5 раза. Больше всего игр смотрели в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Свердловской области. В КХЛ отметили рост молодой аудитории, которая на данный момент составляет 15% от общего количества подписчиков.

Также на 7,5% увеличилось количество уникальных пользователей на официальном сайте лиги. Аудитория составила 11,7 млн человек. Мобильное приложение использовали 624,5 тыс. болельщиков. Кроме того, сообщается, что количество поисковых запросов по тегу «КХЛ» (с 1 июля 2025 года по 28 февраля 2026 года) выросло на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона.

С 1 июля 2025 года число подписчиков КХЛ в социальных сетях выросло на 278 тыс. и достигло показателя 4,8 млн пользователей. Общий охват публикаций составил 988,9 млн.

На прошлой неделе КХЛ сообщила о рекордной посещаемости матчей. В завершившемся регулярном чемпионате они в среднем привлекали 7 853 зрителя (на 555 больше, чем в прошлом сезоне). Совокупная посещаемость матчей составила 5 874 018 зрителей (на 167 тыс. больше, чем в прошлом сезоне).

