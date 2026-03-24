Сергей Шумаков возглавил Золотухинский район Курской области в статусе врио

Руководитель курского исполкома Народного фронта Сергей Шумаков назначен временно исполняющим полномочия главы Золотухинского района Курской области. Соответствующее постановление было подписано замгубернатора Александром Чепиком и размещено на портале официального опубликования правовых актов.

Фото: Telegram-канал губернатора Курской области Александра Хинштейна

Господин Шумаков приступил к своим обязанностям 19 марта. Он будет осуществлять их до выборов главы района в установленном порядке. С предложением занять пост врио руководителя Золотухинского района после отставки Виктора Кожухова выступил губернатор Александр Хинштейн в начале прошлой недели. Господин Шумаков возглавляет региональное отделение Народного фронта на протяжении пяти лет.

Ранее он работал заместителем главы Пристенского района и руководил «крупной» школой. По словам губернатора, от нового руководителя ожидают, что он сможет «переломить и перезагрузить ситуацию» в муниципалитете, где развитию мешает «вал годами копившихся проблем».

Накануне предложения губернатора «Ъ-Черноземье» сообщал, что Виктор Кожухов подал заявление об увольнении. Он возглавлял Золотухинский район с 2005 года. На заседании областного правительства 2 марта губернатор поинтересовался у Виктора Кожухова состоянием фасадов зданий и гостиницы в местечке Свобода, где проходит «Коренская ярмарка». В ответ он заявил, что в 2024 году муниципалитет принял переселенцев из приграничных территорий, из-за чего на ремонт «не хватило сил и средств».

В конце прошлой недели господин Кожухов опубликовал на своей странице «ВКонтакте» пост, где пояснил, что добровольно ушел в отставку.

«Это решение мною принято и согласовано с руководством области в январе 2026 года. Мне 65 лет, из них ровно 40 лет прожил и проработал на Золотухинской земле, на разных руководящих должностях, начиная с главного агронома Учхоза №2 КСХИ в Тазовском сельсовете и заканчивая главой района»,— пояснил экс-чиновник.

Егор Якимов