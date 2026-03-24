«Крайстрой» отремонтирует семь домов на Ставрополье за 35,5 млн рублей

Ставропольский фонд капитального ремонта выбрал компанию «Крайстрой» подрядчиком для обновления семи многоквартирных домов в Изобильненском округе и Новоалександровске, сообщила пресс-служба фонда.

Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Ставропольского края

По итогам электронного аукциона фирма получила контракт на 35,5 млн руб. — она обновит шесть крыш и один фасад в двух- и трехэтажных зданиях 1950–1960-х годов постройки.

Эти дома возводили как быстрый ответ на жилищный дефицит после войны: конструкторы рассчитывали на умеренные нагрузки и срок службы 50–60 лет, но жильцы эксплуатируют их дольше в более интенсивных условиях. Кровли изнашиваются — материалы трескаются, уклоны деформируются, вода застаивается и проникает в перекрытия, что разрушает бетон и арматуру. Фасады страдают аналогично: штукатурка отслаивается, появляются трещины, стены впитывают влагу и страдают от морозов до -30°C и жары выше +40°C, типичных для Ставрополья.

Пять домов попадут под ремонт в Изобильненском округе, два — в Новоалександровске; подрядчик вернет элементам герметичность и устойчивость к погодным факторам. Фонд организует строгий надзор: специалисты строительного контроля проверят материалы на соответствие проекту, технологии исполнения и каждый этап — от демонтажа до гидроизоляции. Павел Корниенко, гендиректор фонда, подчеркнул: «Капитальный ремонт инвестирует в жилой фонд, качество гарантирует контроль на всех стадиях».

Программа капремонта в крае набирает обороты: в 2026 году фонд уже заключил десять контрактов на 92 элемента — 62 крыши, пять фасадов, четыре фундамента плюс инженерные системы водо- и теплоснабжения. В 2025 году собираемость взносов достигла 93%, что профинансировало свыше 150 объектов и предотвратило аварии. По поручению губернатора Владимира Владимирова минЖКХ контролирует реализацию, продлевая жизнь тысяч домов. «Крайстрой» ранее выиграла аукционы, включая 60 млн руб. на девять домов в Кочубеевском округе и Ставрополе с ремонтом 19 зданий.

Станислав Маслаков

