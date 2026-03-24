Бывшей невестке экс-мэра Чернецкого ужесточили обвинение

Бывшей невестке экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии Чернецкой ужесточили обвинение, добавив к нему ст.327 (подделка документов), следует из данных картотеки суда. Кроме того, ей инкриминируется ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Слушание по ее делу назначено на 26 марта в Октябрьском районном суде Екатеринбурга.

Вместе с ней на скамье подсудимых по аналогичным статьям оказались Анна Корежатова, Ольга Котельникова, Эдуард Кузнецов, Василий Петров. В группу также входил экс-президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков, который сейчас заочно арестован.

По версии следствия, с ноября 2021 года по декабрь 2023 года подсудимые незаконно возместили из бюджета России около 1 млрд руб. По словам источника «Ъ-Урал», их деятельность «крышевал» бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрей Дьяков. В конце октября прошлого года Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Андрея Дьякова к четырем годам колонии строгого режима. Он был признан виновным по двум эпизодам по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и по двум эпизодам по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Суд также взыскал с него 38,3 млн руб.

Кроме того, Андрей Дьяков «крышевал» деятельность «ТТК-Екатеринбург», учредителем которой выступает Алексей Шахмаев. В феврале этого года Октябрьский районный суд Екатеринбурга начал рассматривать по существу его уголовное дело. Ему предъявлено обвинение по 12 эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ); подделке, изготовлении или обороту поддельных документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ); легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Согласно версии обвинения, с ноября 2021 года по декабрь 2023 года Алексей Шахмаев получил из бюджета РФ возмещение НДС в пользу «ТТК-Екатеринбург» на сумму более 1 млрд руб. За все это время Алексей Шахмаев передал взятки на сумму 213,7 млн руб., из которых более 194 млн руб. получил глава УФНС по Свердловской области Сергей Логинов и более 21 млн руб. Андрей Дьяков.

