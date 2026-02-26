Суд на Урале начал рассматривать дело учредителя «ТТК-Екатеринбург» Шахмаева

Октябрьский районный суд Екатеринбурга начал рассматривать по существу уголовное дело учредителя компании «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Ему предъявлено обвинение по 12 эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ); подделке, изготовлении или обороту поддельных документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ); легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По ходатайству прокурора весь процесс будет проходить в закрытом режиме.

Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ Алексей Шахмаев

Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ

Ранее Алексей Шахмаев фигурировал в уголовном деле бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова. Согласно обвинению, Алексей Шахмаев передавал многомиллионные взятки Андрею Дьякову за непредотвращение противозаконной деятельности.

Уголовное дело Алексея Шахмаева, в частности, касается незаконного возмещения НДС из федерального бюджета для «ТТК-Екатеринбург», деятельность которой «крышевал» Андрей Дьяков. По данным «Ъ-Урал», у Алексея Шахмаева были заключены контракты с фирмами из Казахстана на поставку металлопроката, но при их заключении он манипулировал ценами, чтобы увеличить суммы возмещения НДС. Тогда же Андрей Дьяков, узнав о преступной схеме Алексея Шахмаева, рассказал о ней главе УФНС по Свердловской области Сергею Логинову. Они условились о том, что Андрей Дьяков будет брать с Алексея Шахмаева взятки за помощь в утверждении налоговых деклараций. По сведениям «Ъ-Урал», Андрей Дьяков получал деньги наличными: от каждой суммы 90% он должен был передавать Сергею Логинову. Доля Андрея Дьякова составляла 20% от каждого возмещения НДС «ТТК-Екатеринбург».

Кроме этого, участниками схемы по незаконному возмещению НДС следствие считает бывшую невестку экс-мэра ЕкатеринбургаАркадия Чернецкого Анастасию Чернецкую и экс-президента Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова, который сейчас заочно арестован.

По данным Kartoteka.ru АО «ТТК-Екатеринбург» было создано в 2007 году. Занимается оптовой торговлей металлами и рудами. Выручка по итогам 2024 года составила около 638 млн руб. В 2022 году это этот показатель равнялся 4,2 млрд руб. В июле прошлого года компания подала заявление на банкротство.

Обвинение считает, что с ноября 2021 года по декабрь 2023 года Алексей Шахмаев получил из бюджета РФ возмещение НДС в пользу «ТТК-Екатеринбург» на сумму более 1 млрд руб. За все это время Алексей Шахмаев передал взяток на сумму 213,7 млн руб., из которых более 194 млн руб. получил Сергей Логинов и более 21 млн руб. Андрей Дьяков. Сергей Логинов сейчас заочно арестован и объявлен в розыск. По данным «Ъ-Урал», он разыскивается по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Отметим, в конце октября прошлого года Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Андрея Дьякова к четырем годам колонии строгого режима. Он был признан виновным по двум эпизодам по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и по двум эпизодам по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Суд также взыскал с него 38,3 млн руб.

Артем Путилов