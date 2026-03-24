Ynet: верховный лидер Ирана согласился на переговоры с представителями США

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи тайно сообщил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что верховный лидер республики Моджтаба Хаменеи согласен на переговоры с американской стороной. Об этом пишет израильская Ynet со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи

Господин Хаменеи-младший, уточнил собеседник газеты, «одобрил скорейшее завершение этого вопроса, если будут выполнены условия» Ирана. О каких именно условиях идет речь, Ynet не уточняет. При этом агентство Fars писало, что Иран требует от США выплаты компенсаций за удары по объектам в Натанзе и вблизи АЭС «Бушер», а также «признания агрессии» против республики.

Накануне президент США Дональд Трамп говорил о продуктивных переговорах с представителями Ирана, после которых ввел пятидневный мораторий на удары по энергетическим объектам в республике. По данным Axios, страны- посредники в конфликте пытаются организовать очные переговоры американской и иранской делегаций в пакистанском Исламабаде. В Иране информацию о каких-либо контактах между двумя странами, а также запланированной встрече отрицают.