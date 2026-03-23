Fars: Аракчи призвал ООН заставить США и Израиль выплатить репарации
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал Организацию Объединенных Наций заставить Вашингтон и Израиль выплатить репарации за нападение на ядерные объекты Ирана. Об этом сообщает агентство Fars.
«В воскресенье Аракчи написал письмо главе ООН и членам Совета Безопасности, в котором охарактеризовал недавние нападения на гражданские ядерные объекты Ирана как военные преступления и агрессию против международного мира»,— сообщает агентство.
В письме утверждается, что Иран должен получить полную компенсацию за нападения на объекты в Натанзе и на районы вблизи атомной электростанции «Бушер». По словам министра, атаки на эти объекты нарушают Устав ООН, Устав Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и императивные нормы международного права.
По данным агентства, в письме Аббас Аракчи также призывает Совет Безопасности потребовать от израильского режима присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) был одобрен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 12 июня 1968 г., открыт для подписания 1 июля 1968 г. и вступил в силу 5 марта 1970 года. Его участниками является 191 государство. Договор не подписали Индия, Пакистан, Израиль. КНДР присоединилась к ДНЯО в 1985 году, но в 2003 году заявила о выходе из него.