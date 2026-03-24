МИД Катара: вопрос закрытия американской военной базы не обсуждается
Катар не поднимал вопрос о закрытии американской авиабазы «Аль-Удейд», расположенной на территории страны. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, передает Reuters.
«Аль-Удейд» — крупнейшая авиабаза США в регионе и передовой оперативный штаб всех американских сил на Ближнем Востоке. CNN сообщал, что в 2024 году США и Катар подписали соглашение о продлении контракта на эксплуатацию базы армией США еще на десять лет.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. В ответ Исламская Республика атаковала американские военные базы в странах Персидского залива. Несколько государств региона закрыли воздушное пространство, а Иран ограничил движение танкеров через Ормузский пролив.