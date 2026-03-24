В Ставрополе на Пасху и Радоницу временно перекроют центральные улицы

Во время православных праздников 12, 19 и 21 апреля в Ставрополе будут временно перекрыты дороги. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, 11 апреля с 22:00 до 05:00 12 апреля движение будет ограничено на ул. Суворова, Ставропольская, Дзержинского, Пушкина, пер. Фадеева, ул. Соборной. Объехать можно будет по Пирогова, Тухачевского, Рогожникова, Ломоносова, М. Морозова, Артема, пр. К. Маркса, Гражданская, Войтика, Ползунова.

Кроме того, с 14:00 до 18:00 12 апреля машины не смогут проехать по Суворова, Ставропольской, Советской, Булкина, Дзержинского, Артема, Кавалерийской, М. Морозова, пр. Октябрьской Революции, пр. Карла Маркса. Объезд ввозможен по ул. Ленина, Пушкина, Маяковского, Комсомольская, Голенева, Фрунзе, Победы, Железнодорожная, Дачная.

Движение по проспекту Кулакова и ул. Коломейцева будет ограничено с 06:00 до 18:00 12, 19 и 21 апреля.

