Пшеницу подвели под линзу

Андроповский районный суд Ставропольского края осудил фермера Михаила Шевченко на полтора года колонии-поселения за попытку поджога пшеничных полей с помощью системы линз, но освободил его в зале суда из-за зачета времени, проведенного в СИЗО. Представители потерпевшей стороны не согласились с вынесенным решением и направили апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию. По мнению экспертов, конфликт между фермером и агропредприятием относительно земельных участков следовало урегулировать в рамках гражданского права, а не доводить до уголовного разбирательства.

Андроповский районный суд Ставрополья вынес приговор фермеру Михаилу Шевченко, признав его виновным в попытке умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога из хулиганских побуждений. Агрария, который на протяжении нескольких лет вел публичную борьбу против «рейдерского захвата» своего предприятия, обвинили в использовании системы линз для поджога пшеничных полей. Суд назначил ему полтора года колонии-поселения, однако осужденный был освобожден в зале суда, так как срок наказания признали полностью отбытым за счет времени, проведенного в следственном изоляторе. Об этом «Ъ– Кавказ» рассказал адвокат фермера Виталий Зубенко.

События, ставшие поводом для уголовного преследования, развернулись летом 2024 года на землях Андроповского агрокомплекса. По версии следствия, Михаил Шевченко разработал оригинальный способ дистанционного поджога, не требующий присутствия человека в момент возгорания.

На сельхозучастках были обнаружены самодельные устройства, состоящие из металлической арматуры и прикрепленных к ней оптических просмотровых луп. Линзы устанавливались рядом с пучками соломы так, чтобы сфокусированные солнечные лучи вызывали воспламенение. В результате инцидента пострадало 106 гектаров посевов (площадь 140 футбольных полей). Полного уничтожения урожая удалось избежать лишь благодаря вмешательству собственника земли, который вовремя заметил огонь.

Для Ставрополья Михаил Шевченко является медийной фигурой: ранее он неоднократно проводил голодовки и пикеты, пытаясь привлечь внимание властей к ситуации вокруг своего хозяйства. Как сообщил «Ъ-Кавказ» адвокат Виталий Зубенко, защита категорически не согласна с приговором и уже подала апелляционную жалобу, настаивая на полной невиновности агрария. По словам адвоката, вина подзащитного не подтверждается прямыми доказательствами, а процедура обыска автомобиля с найденными лупами была проведена с нарушениями.

«Как только получим текст приговора на руки, будем решать, обжаловать его или нет. Нам необходимо детально изучить мотивировочную часть решения суда»,– пояснила «Ъ-Кавказ» представитель потерпевшей стороны Ирина Филькорина.

Сторона защиты также оспаривает «значительность» ущерба. Адвокат указывает, что сгоревшие площади составляют всего 0,5% от общих посевов предприятия, а сумма ущерба в 7 млн руб. не является критической для компании, чьи основные средства оцениваются в 2,5 млрд руб.

Несмотря на то, что из-за 16 месяцев в СИЗО Михаил Шевченко остался на свободе, финансовые последствия приговора остаются в силе. Суд удовлетворил гражданский иск агрокомплекса, что обязывает фермера выплатить многомиллионную компенсацию в пользу потерпевшей стороны.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Косов и партнеры» Алексей Косов полагает, что спор фермера и агрокомплекса за землю изначально стоило решать в гражданско-правовом поле.

«Это дело – пример криминализации бизнес-споров, когда уголовное право используют, чтобы парализовать оппонента, закрыв его в СИЗО. Хотя Верховный суд РФ неоднократно пояснял: если в основе действий лежит борьба за активы или личная неприязнь, «хулиганства» здесь быть не может. Когда стороны годами делят землю, любой ущерб посевам – это вопрос взыскания убытков и денежной компенсации, а не тюремной камеры. Но в обычном арбитражном процессе доказать ущерб и взыскать его было бы значительно сложнее»,– считает Алексей Косов.

Роман Лаврухин