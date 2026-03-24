В отношении экс-главы поселения на Алтае возбудили еще два уголовных дела

Следственное управление СКР по Республике Алтай возбудило уголовные дела о превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) против бывшего главы Артыбашского сельского поселения Алексея Киршина.

Согласно версии следствия, в ноябре 2021 года фигурант дела в нарушение закона произвел отчуждение двух смежных земельных участков по заниженной цене. Стоимость каждого из участков составила 10% от кадастровой стоимости. Ущерб муниципалитету оценивается в сумму свыше 600 тыс. руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в октябре 2025 года суд признал Алексея Киршина виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к трем годам колонии общего режима. В период с 2019-го по 2022 год экс-чиновник продал земельный участок в селе Артыбаш по заниженной стоимости и без проведения аукциона. Ущерб составил более 70 млн руб. В феврале 2026 года экс-главе Артыбашского сельского поселения ужесточили наказание за махинации с землей до 4,5 года колонии.

Михаил Кичанов