Главе поселения дали три года за продажу по заниженной стоимости земли на Алтае

В Республике Алтай суд приговорил к трем годам колонии общего режима главу Артыбашского сельского поселения, признав его виновным в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

По информации прокуратуры республики, в период с 2019-го по 2022 год глава муниципального образования в интересах третьих лиц без проведения аукциона осуществил продажу по заниженной стоимости земельного участка в селе Артыбаш (Турочакский район). Ущерб составил более 70 млн руб.

В следственном ведомстве рассказали, что в настоящее время земельный участок возвращен в собственность муниципального образования.

Илья Николаев