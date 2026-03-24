Песков: Москва будет рада видеть на параде Победы лидеров дружественных стран

Кремль проинформирует о гостях парада ко Дню Победы, когда получит от них финальное подтверждение. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва будет рада видеть «самый широкий круг» представителей из дружественных стран.

«Пока окончательного у нас нет перечня глав государств и правительств, которые присоединятся к нам на празднование... Как только этот список будет финализирован, мы получим соответствующее подтверждение от наших будущих гостей, мы вас проинформируем»,— сказал господин Песков журналистам.

В 2025 году на парад ко Дню Победы приехали 29 иностранных лидеров. Среди них — президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, премьер Армении Никол Пашинян, председатель Китая Си Цзиньпин, генсек Компартии Вьетнама То Лам и другие. Глава европейской дипломатии Кая Каллас потребовала от стран-кандидатов в ЕС не участвовать в праздновании.