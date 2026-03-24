«РИА Новости»: в центре Москвы заработал мобильный интернет

Мобильный интернет начал работать без ограничений в центре Москвы, сообщает «РИА Новости». Речь идет о районах около станций метро «Парк культуры», «Октябрьская», «Арбатская», «Курская», «Площадь Революции», «Киевская» и других, уточняет агентство.

Отключения мобильного интернета и связи начались в Москве 6 марта. Спустя неделю в столице заработали ресурсы из «белого списка». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отключения интернета в Москве и других крупных городах «обеспечением безопасности».

