Создание правительства Томской области откладывается

Реорганизация администрации Томской области в правительство отложена. Об этом говорится в сообщении обладминистрации, которая направила в законодательную думу документы для продления переходного периода.

Фото: Александр Голиков, Коммерсантъ

Дополнительное время понадобилось обладминистрации для «более детальной проработки» структуры правительства и распределения полномочий.

Как писал «Ъ-Сибирь», о предстоящей реорганизации стало известно в конце 2025 года. Она была утверждена на декабрьской сессии законодательной думы. Предложенные губернатором Владимиром Мазуром корректировки регионального законодательства, в частности, предполагают разведение постов губернатора и председателя кабмина.

В настоящее время в Сибирском федеральном округе только в Томской области орган исполнительной власти региона называется «администрация», а не «правительство».

