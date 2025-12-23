Вместо обладминистрации в Томской области будет создано правительство

Томская область сменила структуру исполнительной власти региона. Соответствующие изменения в ряд законов субъекта федерации, предложенные губернатором Владимиром Мазуром, сессия областной законодательной думы внесла 23 декабря.

Согласно этим изменениям, администрация Томской области будет преобразована в правительство. При этом посты губернатора и председателя кабмина будут разведены.

«Председатель правительства Томской области назначается на должность распоряжением губернатора Томской области по согласованию с законодательной думой Томской области в порядке, установленном уставом Томской области. Персональный состав правительства… утверждается распоряжением губернатора Томской области по представлению председателя правительства»,— говорится в принятом законе «О правительстве Томской области».

По словам томского вице-губернатора Максима Филиппова, представлявшего законопроекты, до принятия этого решения законодательной думой в России оставалось два субъекта федерации, где еще не было создано правительство, а работают региональные администрации.

Валерий Лавский