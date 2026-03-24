«РИА Новости»: Турция предложила посредничество США и Ирану

Анкара предложила посредничество сторонам конфликта США и Израиля с Ираном. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил турецкий дипломатический источник.

«Турецкая сторона предложила США и Ирану свое посредничество, однако на данный момент в ответ не последовало конкретных шагов, которые могли бы привести к возобновлению переговорного процесса»,— сообщил собеседник агентства.

Ранее Axios со ссылкой на американский источник сообщал, что в качестве посредников в последние дни выступали Турция, Египет и Пакистан. По данным Al Jazeera, в Вашингтоне отказываются выполнять основные условия Тегерана: выплату компенсаций и «признание агрессии» против иранской стороны.

23 марта президент США Дональд Трамп рассказал о переговорах с иранской стороной, после которых он ввел пятидневный мораторий на удары по энергетическим объектам республики. По его словам, спецпосланник Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер общались с «главным в Иране человеком». В Тегеране отрицают какие-либо контакты с Вашингтоном. Президент США пригрозил продолжить атаки на Иран в случае провала переговоров.

Анастасия Домбицкая