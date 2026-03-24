Олег Митволь решил остаться в России после выхода из колонии

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь заявил, что останется жить в России после выхода из колонии. Бывший замминистра был осужден по делу о хищении более 900 млн руб. при строительстве метро в Красноярске. 24 марта он вышел на свободу.

Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ

«У меня есть юридическое образование. Планирую заниматься юридической деятельностью, возможно, правозащитой»,— сказал господин Митволь «РИА Новости». По словам бывшего замминистра, сейчас он едет в Москву.

По версии следствия, во время строительства метро в Красноярске Олег Митволь как гендиректор АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» передал заказчику некорректную проектную документацию. В 2023 году его приговорили к четырем с половиной годам колонии. 24 марта у него закончился срок наказания с учетом времени, проведенного под арестом во время расследования.

