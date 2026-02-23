В сделке с правосудием торг неуместен

Конституционный суд (КС) подтвердил, что в случае сделки с правосудием суд вправе также в упрощенном порядке взыскать с подсудимого сумму вмененного ему ущерба. Об этом говорится в опубликованном на сайте КС отказном определении по жалобе экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя. Отбывающий наказание за мошенничество бывший чиновник настаивал на том, что рассмотрение гражданского иска о возмещении ущерба в таком случае должно быть выделено в отдельное производство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь

Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь

Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ

Олег Митволь оспаривал нормы Уголовно-процессуального кодекса и Гражданского кодекса, регламентирующие порядок предъявления гражданского иска в уголовном процессе. Он доказывал, что эти нормы противоречат сразу нескольким положениям Конституции. В частности, по мнению заявителя, спорные положения нарушают конституционный принцип равноправия и состязательности сторон, поскольку позволяют суду при рассмотрении уголовного дела в особом порядке (то есть без проведения судебного следствия) удовлетворить гражданский иск, содержащий спорные требования.

Напомним, в сентябре 2023 года Олег Митволь был приговорен Железнодорожным судом Красноярска к четырем с половиной годам колонии общего режима за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он обвинялся в хищении более 900 млн руб. при проектировании красноярского метро. Строительством подземки занималось АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», где господин Митволь тогда возглавлял совет директоров. Вину он признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому его дело рассматривалось в упрощенном порядке: судебный процесс занял всего один день. Также в рамках уголовного дела были частично удовлетворены гражданские иски о солидарном взыскании с Олега Митволя и экс-гендиректора АО Владимира Жаркова (он также был осужден по данному делу) около 950 млн руб.

Однако защита, как рассказал “Ъ” адвокат господина Митволя Михаил Шолохов, была не согласна с суммой вмененного ущерба и просила суд выделить гражданский иск в отдельное производство.

По его словам, речь шла о необходимости правильного определения суммы ущерба, который был рассчитан в размере всей стоимости контракта на выполнение работ. Однако из этих денег были уплачены налоги, то есть часть суммы уже возвращена государству, и получается, что теперь их нужно будет возвращать еще раз, пояснил адвокат. Но в итоге гражданский иск был удовлетворен судом уже при вынесении приговора.

В отличие от Олега Митволя, КС не увидел в таком решении никаких противоречий. Вынесение приговора в отношении подсудимого, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, проводится в упрощенном порядке, предполагающем согласие лица с предъявленным обвинением, напомнил суд. Исследование и оценка доказательств при этом не проводятся. Однако обвинение предполагает доказанность наряду с событием преступления также характера и размера причиненного им вреда. Таким образом, отмечает КС, рассмотрение уголовного дела в особом порядке не освобождает суд от обязанности исследовать вопросы, касающиеся гражданского иска, и принять по нему решение. При постановлении обвинительного приговора суд вправе удовлетворить гражданский иск, если его требования вытекают из обвинения, с которым согласился обвиняемый, либо принять решение о передаче его на рассмотрение уже в гражданском процессе.

В любом случае никакой неопределенности здесь нет, поэтому спорные положения не могут рассматриваться как нарушающие права заявителя, заключил КС.

Очень жаль, что КС не стал подробнее разбираться в споре, считает адвокат Дмитрий Аграновский. По его мнению, проблема здесь все же присутствует и заключается в том, что легальное предпринимательство бывает очень трудно отделить от мошенничества. «К сожалению, у нас это повсеместная практика, когда даже просто завышенная (по версии следствия) сумма контракта выливается в уголовное дело, хотя по идее это предмет гражданско-правового спора»,— отмечает эксперт. Тем более в случае, если суд рассматривает дело по упрощенной процедуре, когда его основная задача — установление вины. Что касается суммы ущерба, то это обстоятельства, которые вполне могут стать отдельным предметом обсуждения, рассуждает господин Аграновский. Тем более что при мизерной доле оправдательных приговоров признание вины часто становится для подсудимого вынужденным шагом, добавляет адвокат.

Анастасия Корня