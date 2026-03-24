Оформление британских виз подорожает с 8 апреля

МИД Великобритании объявил о повышении стоимости оформления почти всех типов въездных виз в страну, включая туристические. Цены вырастут с 8 апреля, сообщается на сайте министерства.

Сильнее всего подорожает гостевая виза на срок до 10 лет — с 1059 до 1128 фунтов. Гостевая виза на срок до 2 лет вырастет в цене с 475 до 506 фунтов. Гостевая виза на срок до 5 лет стоимостью 848 фунтов подорожает до 903 фунтов. Краткосрочная туристическая виза на срок до 6 месяцев подорожает с 127 до 135 фунтов, студенческая виза — с 524 до 558 фунтов.

Виза для частного медицинского лечения обойдется на 14 фунтов дороже — 234 фунта. Электронное разрешение на въезд для граждан стран, имеющих право на безвизовый въезд в Великобританию, будет стоить 20 фунтов вместо 16. Транзитная виза для аэропортов подорожает с 70 до 74,5 фунта.

По итогам 2025 года в Continent Express зафиксировали падение спроса на визы Великобритании на 40%. Это связано в том числе со сменой визового провайдера, которая привела к снижению числа доступных для записи слотов, хотя в конце года ситуация стабилизировалась, отмечают в компании.