Донские власти намерены привлечь еще 3,2 млрд рублей для пополнения бюджета

Минфин Ростовской области объявило еще семь аукционов на право предоставления региону возобновляемых кредитных линий с общим лимитом 3,15 млрд руб. Данные об этом опубликованы в системе «Интерфакс-Маркер».

Власти намерены через аукционы выбрать финансовые организации для открытия кредитных линий с лимитом 450 млн руб. каждая по ставке не выше 18,67% годовых. Все займы привлекаются на срок с 13 апреля 2026 года по 31 марта 2028 года для финансирования дефицита областного бюджета, а также погашения долговых обязательств.

Прием заявок на участие в аукционах завершится 31 марта, итоги планируется подвести 2 апреля. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что расходы бюджета Ростовской области на 2026 год выросли на 2,6 млрд руб.

Константин Соловьев