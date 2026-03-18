Расходы бюджета Ростовской области на 2026 год выросли на 2,6 млрд рублей

Сегодня, 18 марта, на 29-м заседании Законодательного собрания Ростовской области депутаты приняли поправки в областной бюджет на 2026 год. Об этом сообщил председатель парламента Дона Александр Ищенко.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам спикера, изменения вызваны необходимостью перераспределить средства по приоритетным направлениям. Также, по согласованию с Минфином РФ, привлекаются кредитные средства и выпускаются государственные облигации Ростовской области на сумму 15 млрд руб. В донском правительстве разрабатывают условия выпуска ценных бумаг.

«С этими поправками наш областной бюджет становится еще более социально ориентированным. Все основные изменения связаны с расширением и увеличением средств областного бюджета, направляемых в социальную сферу, – пояснил господин Ищенко.

Он отметил, что расходы областной казны на 2026 год увеличены на 2,6 млрд руб. за счет оптимизации средств и распределения резерва, который был заложен при принятии бюджета в декабре 2025 года. Часть этих расходов связана с выплатами участникам СВО. Также дополнительные средства предусмотрены на выполнение бюджетных обязательств по госконтрактам 2025 года, в том числе, 1,7 млрд руб. – на дорожное строительство.

В сфере образования 197,9 млн руб. в 2026 году выделяются на оснащение вновь построенных объектов Мариинской гимназии (в Таганроге), а также на финансовое обеспечение образовательной деятельности и на предоставление мер соцподдержки учащимся Белокалитвинского казачьего кадетского корпуса.

Еще 500 млн руб. выделены на подготовку и участие во всероссийских и международных соревнованиях донских команд в составе клубов по игровым видам спорта.

По словам Александра Ищенко, в преддверии активного периода навигации 185 млн руб. направят АО «Судоходная пассажирская компания “Дон”».

«Очень весомая часть расходов – в сфере ЖКХ. Так, на реконструкцию ливневок в Ростове-на-Дону в бюджете выделяется 3,1 млрд руб. Почти 90 млн руб. дополнительно – на проведение техобследования состояния многоквартирных домов, которые нуждаются в капремонте. Кроме того, выделяются небольшие, но очень важные средства для сельских населенных пунктов. Например, в Чертковский район дополнительно будут направлены 2,5 млн руб. на ремонт сетей уличного освещения в двух хуторах», – уточнил спикер.

Таким образом, с учетом принятых изменений доходы областного бюджета на 2026 год составят 328,2 млрд руб., а расходы – 357,7 млрд руб.

Владимир Андреев