Животноводам Кубани рекомендовано учесть поголовье и не пускать на фермы туристов
Несмотря на отсутствие очагов особо опасных заболеваний на территории Краснодарского края, региональные ветеринарные службы и отраслевые объединения ужесточают требования к биологической безопасности животноводческих предприятий. По итогам рабочей встречи руководителя департамента ветеринарии Краснодарского края Романа Кривоноса и исполнительного директора ассоциации «Народный фермер Кубани» Дениса Ивлева сельхозпроизводителям направили перечень рекомендаций, выполнение которых, по мнению экспертов, позволит сохранить эпизоотическое благополучие региона.
В ассоциации «Народный фермер Кубани» констатируют, что на сегодняшний день ситуация с заболеваемостью сельскохозяйственных животных в крае оценивается как стабильная. «Никаких проблем, связанных с массовыми заболеваниями сельскохозяйственных животных, на территории Краснодарского края не имеется. Очагов особо опасных заболеваний на Кубани нет»,— сообщили в организации.
Тем не менее профилактические меры решено усилить. В числе ключевых требований — недопущение ввоза животных (крупного и мелкого рогатого скота, птицы) из других регионов без предварительного карантинирования и вакцинации, а также обеспечение стопроцентного учета поголовья в государственной ветеринарной службе.
Особое внимание в рекомендациях уделено ограничению доступа на производственные площадки. Фермерам рекомендовано не допускать на территорию предприятий посетителей, не связанных с хозяйственной деятельностью, включая туристов и покупателей. «Категорически рекомендуем не заводить на территории сельхозпредприятий туристов, покупателей, посетителей, кроме обслуживающего персонала»,— указано в сообщении ассоциации.
Помимо этого, хозяйствам предписано проводить систематическую дезинфекцию помещений и территорий, в том числе с применением метода газификации, а также согласовывать с районными ветеринарными управлениями проведение дополнительной вакцинации.
В департаменте ветеринарии Краснодарского края подчеркивают, что своевременное введение ограничений позволило сохранить благоприятную эпизоотическую ситуацию с начала года. «Начиная с января мы все делаем правильно. Своевременно введенные меры профилактики позволили сохранить благоприятную эпизоотическую ситуацию на территории Краснодарского края»,— заявил глава департамента Роман Кривонос.