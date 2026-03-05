Главу воронежского УИЗО заключили под стражу на два месяца

Ленинский райсуд Воронежа удовлетворил ходатайство следователя и отправил в СИЗО руководителя управления имущественных и земельных отношений (УИЗО) мэрии облцентра Руслана Карасалихова. Как сообщили в пресс-службе суда, мера пресечения будет действовать два месяца, до 3 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Карасалихов

Фото: мэрия Воронежа Руслан Карасалихов

Фото: мэрия Воронежа

В ходе заседания чиновник и его защита просили избрать ему домашний арест.

Господину Карасалихову вменяется превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). О возбуждении уголовного дела стало известно накануне.

По версии следствия, в январе — марте 2026 года подозреваемый, действуя в интересах знакомого предпринимателя, дал заведомо незаконное указание второму участнику аукциона на право заключения договора аренды автостоянки в Воронеже отказаться от фактического участия в торгах. Опасаясь негативных последствий, мужчина согласился, а чиновник заключил договор аренды со своим знакомым. После обысков дома и на месте работы фигурант был задержан.

Господин Карасалихов возглавил УИЗО летом 2024 года. До этого он работал заместителем руководителя.

Алина Морозова