Летом запустят прямые рейсы между Иркутском и Сочи

Авиакомпания Iraero объявила о расширении маршрутной сети на летний сезон и запуске нового направления между Иркутском и Сочи. Полеты по маршруту Иркутск—Сочи—Иркутск начнут выполняться с 5 июня, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно опубликованному расписанию, вылеты из Иркутска запланированы один раз в неделю — по пятницам, обратные рейсы из Сочи будут выполняться по воскресеньям. Перелет будет осуществляться с одной технической посадкой в Оренбурге. Для выполнения рейсов планируется задействовать воздушные суда типа SSJ-100.

Стоимость авиабилета в одну сторону на маршруте Иркутск—Сочи начинается от 29 тыс. руб. Конкретная цена может варьироваться в зависимости от даты вылета, уровня загрузки рейса и условий тарифа.

Запуск нового направления расширяет возможности авиасообщения между Сибирью и югом России в период высокого туристического спроса. Сочи традиционно остается одним из ключевых центров внутреннего туризма, особенно в летний сезон, когда возрастает поток отдыхающих на побережье Черного моря.

По данным отрасли, пассажиропоток аэропорта Сочи по итогам 2025 года составил 12,5 млн человек. При этом основная доля перевозок пришлась на внутренние направления — 10,7 млн пассажиров. В числе наиболее востребованных маршрутов остаются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань.

Дополнительный интерес к курорту подтверждается и статистикой авиаперевозчиков. Так, Сочи вошел в пятерку самых популярных направлений у пассажиров «Аэрофлота» в 2025 году. Только на линии Москва—Сочи за год было перевезено около 1,8 млн человек.

Мария Удовик