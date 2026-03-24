Продажи новостроек в Сочи упали почти на 30% в начале года

В начале 2026 года на первичном рынке недвижимости Сочи зафиксировано существенное снижение активности покупателей. По итогам января—февраля количество сделок с квартирами и апартаментами сократилось на 29,2% в годовом выражении, пишет «Ъ» со ссылкой на аналитический сервис Dataflat.ru.

Всего за указанный период в Сочи было реализовано 179 объектов недвижимости общей площадью 83,6 тыс. кв. м. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель сократился на 28,5% по площади. Аналогичная динамика наблюдается и в других курортных городах Краснодарского края. В Анапе число сделок уменьшилось на 38,5%, до 118, а объем проданных площадей — на 33,8%, до 5,1 тыс. кв. м.

Дополнительные оценки участников рынка подтверждают тенденцию. По данным ЦИАН, снижение продаж в Сочи за первые два месяца года составило около 30% год к году и достигло 81% относительно среднемесячных значений последних двух лет. Представители риелторских компаний также фиксируют сокращение числа заявок на покупку на 35–40%.

Эксперты связывают падение спроса с рядом факторов. Среди них — высокий уровень цен на объекты недвижимости, а также действующие ограничения, влияющие на транспортную доступность курорта. В частности, нестабильность авиасообщения снижает интерес со стороны покупателей, рассматривающих Сочи как направление для краткосрочного проживания или инвестиций.

Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Сочи в январе—феврале составила 588,9 тыс. руб., что на 13,8% ниже показателей прошлого года. Несмотря на это, ценовой уровень остается высоким, что продолжает сдерживать спрос. На практике сделки чаще заключаются при условии предоставления скидок в диапазоне 15–20% от прежних цен.

Мария Удовик